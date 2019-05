Dieta del pesce per dimagrire e contro depressione nelle donne

La dieta del pesce per dimagrire e contro la depressione nelle donne. Lo annuncia uno studio del Menzies Research Institute in Tasmania, pubblicato sulla rivista American Journal of Epidemiology.

Secondo i ricercatori mangiare pesce almeno due volte a settimana riduce nelle donne il rischio di incorrere nella depressione. Secondo gli studiosi l’effetto potrebbe essere dovuto all’azione degli acidi grassi omega 3, che interagirebbero con gli ormoni femminili. Il rischio di sviluppare la depressione diminuirebbe del 25% nelle donne quando assumono il pesce almeno due volte a settimana, secondo la ricerca. Per gli uomini non è stato rilevato alcun effetto. I ricercatori hanno coinvolto 1.400 uomini e donne di età compresa tra 26 e 36 anni per un periodo di cinque anni.

I partecipanti hanno redatto un diario della propria dieta, descrivendo nel dettaglio anche i tipi di pesci che assumevano. Alla descrizione della dieta hanno anche aggiunto una descrizione del proprio stato mentale. Analizzando i dati i ricercatori hanno rilevato una minore incidenza della depressione nelle done che mangiavano più pesce. Più nello specifico le donne che mangiavano pesce più di due volte alla settimana avevano un rischio minore del 25% di sviluppare la depressione. Dunque la ricerca confermerebbe ulteriormente che mangiare pesce sarebbe un buon modo per conservare la salute mentale nelle donne.

Ecco un esempio di tre giorni della dieta del pesce contro il rischio della depressione nelle donne. Primo giorno: pranzo con penne con zucchine, spiedini di pesce al forno (60 grammi di pesce spada, gamberetti, 50 grammi di nasello) e un’ insalata. Cena: 200 grammi di branzino al cartoccio, insalata, crema passata di patate e scarola. Secondo giorno: pranzo, penne con tonno (50 grammi) e pomodoro, insalata di ceci e melanzane e insalata di lattuga. Cena: insalata di polpo (200 grammi), carote e sedano, crema di zucchine e patate, insalata mista. Terzo giorno: pranzo, è tempo di una bavette di cozze (150 grammi) e zucchine, finocchi gratinati, insalata con cipolloni.

Cena: pizza ai frutti di mare (100 grammi), insalata, un frutto di stagione. Come sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie.