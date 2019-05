Dieta delle fragole per dimagrire pancia e fianchi: menù

La dieta delle fragole può far dimagrire fino a 3 kg e aiuta a sgonfiare la pancia. E’ una dieta diuretica ed ipocalorica. La fragola è ricca di molte propreità benefiche per la salute dell’orgainismo.

La fragola è nota perché ha un altissimo potere antiossidante che supera di 20 volte quello di altri alimenti e un ricco contenuto di vitamina C rispetto agli agrumi. Secondo alcuni studi la fragola aiuta a mantenersi giovani. Ma non è tutto: è anche ricchissima di calcio, ferro e magnesio ed è consigliata a chi soffre di reumatismi e malattie da raffreddamento. Inoltre è particolarmente indicata per combattere il colesterolo: a tale proposito, l’Università di Davis in California sta cercando volontari per testare gli effetti benefici di una dieta regolare a base di questo goloso frutto sulle malattie cardiovascolari, infiammatorie e sul colesterolo e trigliceridi.

L’acido salicilico in esse contenuto, oltre a risultare efficace contro la gotta, aiuta a mantenere sotto controllo la pressione e la fluidità del sangue. La fragola ha anche un alto contenuto di fosforo ed è utilizzata per le proprietà lassative, diuretiche e depurative. Le fragole sono anche buone fonti di acido ellagico, che è un efficace anticancro. Sono anche rinfrescanti, diuretiche, depurative e disintossicanti. Contengono infine lo xilitolo, una sostanza dolce che previene la formazione della placca dentale e uccide i germi responsabili di un alito cattivo. La fragola grazie all’elevato contenuto di potassio, è utile anche per depurare l’organismo e favorire l’eliminazione delle tossine e a contrastare la ritenzione idrica; inoltre, la presenza di fosforo, calcio e ferro ne fa un ottimo aiuto per vincere la stanchezza.

I semini di cui sono ricoperte le fragole sono leggermente lassativi, quindi se mangiate al mattino, le fragole aiutano a riequilibrare le funzioni intestinali, anche se è bene non esagerare se avete problemi di colon irritabile. Le fragole contengono anche diverse vitamine: quelle del gruppo B, la C e la PP, quindi sono preziose per contrastare l’azione dei radicali liberi. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta delle fragole che può far dimagrire fino a 3 kg in un esempio di menù giornaliero. Colazione: un frullato preparato con 130 grammi di fragole e 100 grammi di mele. Pranzo: 50 grammi di pasta con pomodori freschi a dadini e due cucchiai di formaggio grattugiato, 120 g. di piselli lessati e passati in padella con un cucchiaino d’olio d’oliva, sale e pepe, 100 g. di fragole al naturale. Spuntino: un vasetto di yogurt alle fragole.

Cena: 120 g. di vitello ai ferri o alla piastra, 160 g. di patate in insalata con un cucchiaino d’olio d’oliva, aglio e prezzemolo, 100 g. di fragole con un cucchiaino di zucchero e limone. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete o allergie alimentari.