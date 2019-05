Allianz, a Milano la Giornata dedicata alle famiglie dei dipendenti

Si e' svolta a Milano, con oltre 1.700 partecipanti tra genitori e figli, l'edizione 2019 di Spazi Aperti, la giornata dedicata alle famiglie dei dipendenti di Allianz Italia, la Compagnia assicurativa guidata dall'Amministratore Delegato Giacomo Campora. Complessivamente, l'iniziativa ha

coinvolto 2.200 persone nelle sedi di Milano, Trieste, Torino e Roma. Nella Torre Allianz, il tema dominante di questa edizione e' stato il mondo delle nuove tecnologie informatiche, attraverso un vero e proprio viaggio esplorativo nel quale i bimbi hanno dato sfogo alla propria creativita', programmando videogame e robot, mettendosi al comando di auto-robot e cimentandosi nel viaggio spaziale "Missione su Marte". Numerosi laboratori per tutte le fasce di eta' hanno intrattenuto i ragazzi nella torre. Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz ha commentato: "Il posto dove mamma e papa' trascorrono le loro giornate lavorative incuriosisce ogni bambino, ancor di piu' se in una torre altissima, ma vale per qualsiasi sede di lavoro.

L'iniziativa Spazi Aperti da 18 anni e' un appuntamento molto atteso da tutti i dipendenti e dai loro figli. Favorire il bilanciamento tra il lavoro e la famiglia, per Allianz, non significa soltanto aumentare il benessere dei dipendenti, che sono la nostra principale risorsa, ma sperimentare continuamente innovative soluzioni che pongono al centro la persona". Come ogni anno, l'evento Spazi Aperti si e' articolato in giornate diverse nelle varie sedi di Allianz: l'appuntamento di Milano e Torino e' stato preceduto a Trieste e a Roma il 10 maggio, dove hanno partecipato all'evento oltre 500 persone.

(ITALPRESS)