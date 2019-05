Apre a Ragusa la mostra “Sintonia Artistica”

La mostra “Sintonia Artistica” a cura di Amedeo Fusco sarà inaugurata oggi, 25 maggio alle 18.30, presso il Centro di Aggregazione Culturale in via Mario Leggio a Ragusa. Saranno esposte congiuntamente le opere di Giovanni Peroncini e Laura Girardello, eseguiti singolarmente, e alcune opere realizzate a quattro mani.

Giovanni Peroncini nato a Savona, appassionato di filosofia, animalista, ha partecipato, nel 1978, presso l’UNESCO di Parigi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, insieme a Laura Girardello, fondatrice della Lega Italiana dei diritti dell’animale. Nel 2016 ha iniziato inaspettatamente a "dipingere" e non si riconosce in nessuna corrente pittorica. La sua "arte" si può definire istintiva e surreale. Laura Girardello, nata a Lido di Venezia, laureata in Lettere Moderne all’Università di Padova, si è particolarmente occupata di ambiente e diritti umani e non umani. Ha fondato la LIDA, Lega Italiana dei diritti dell’animale, e la rivista “l’animalista”, e in Rete l’Agenda del Pianeta Terra” nel 2013. Si dedica alla pittura e alla fotografia. Giovanni Peroncini e Laura Girardello aderiscono al Centro di Aggregazione Culturale.

Hanno partecipato alle 11 tappe della mostra “Omaggio a Frida”, e la decima tappa è stata dedicata a Laura Girardello. Una loro opera sarà esposta anche a Città del Messico presso l’Istituto Italiano di Cultura in occasione della dodicesima tappa “Omaggio a Frida” a cura di Amedeo Fusco dal 20 Giugno al 20 Luglio 2019. La mostra sarà visitabile dal 25 maggio al 06 giugno dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30, domenica chiuso. Ingresso libero.