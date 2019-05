Ragusa, servizi sociali per gli studenti disabili: precisazioni di Piazza

Servizi sociali per gli studenti disabili. Il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Piazza si rivolge alle cooperative sociali evidenziando come il Libero Consorzio sia rispettoso delle tabelle e del contratto di categoria, in relazione alle dichiarazioni rese dai rappresentanti sindacali di Lega Coop, Conf Cooperative e Agci circa il costo dei servizi di assistenza specialistica e trasporto.

Sul mancato riconoscimento, da parte degli enti locali, delle tabelle ministeriali circa il costo del servizio e il non riconoscimento del Ccnl Piazza precisa: “Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in più di una riunione con i rappresentanti delle Cooperative che mi avevano chiesto un incontro specifico su questa problematica ha anticipato quanto poi declarato all’articolo 8 dell’avviso/disciplinare per l’accreditamento delle cooperative che prevede al comma 1 che il costo orario del lavoro è determinato sulla base della tabella del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Abbiamo dato poi la disponibilità ad applicare il nuovo contratto collettivo nazionale di categoria qualora diventasse operativo con la firma finale all’intesa.

Orbene, il contratto è diventato operativo solo lo scorso 20 maggio e non ci saranno difficoltà ad applicare le nuove tabelle inserite nel contratto. Quindi appare fuorviante coinvolgere in questa rivendicazione il Libero Consorzio Comunale che ha rispettato e rispetterà le tabelle ministeriali e il contratto di lavoro di categoria”.