Modica, città Dog Friendly: due nuove aree in via Sacro Cuore

Modica città sempre più “dog friendly” grazie alle due nuove aree di sgambamento per cani che verranno realizzate a breve nel tratto iniziale di Via Sacro Cuore, la dove ad oggi insistono due zone a verde non utilizzate.

I due spazi saranno riservati uno per i cani di piccola taglia e l’altro per quelli di media – grossa taglia. Il Sindaco, Ignazio Abbate, ha effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi constatando la fattibilità dell’intervento: “Abbiamo due aree non utilizzate che fanno da cuscinetto tra la zona dell’Ospedale e la Via Sacro Cuore. Vista l’altissima concentrazione di residenti in via Sacro Cuore, molti di loro con amici a quattro zampe, abbiamo deciso di replicare ciò che abbiamo fatto a S.Giuseppe U Timpuni in modo da dare ai padroni un luogo sicuro e recintato dove poter far correre i loro cani senza tenerli al guinzaglio, come invece sono obbligati a fare quando percorrono le vie della Città.

Questa scelta va nella precisa direzione di accontentare le numerose richieste che ci sono giunte negli ultimi anni”. Il Primo Cittadino ha poi annunciato un’altra opera importante che verrà realizzata in via Sacro Cuore: “Verranno finalmente abbattute le barriere architettoniche dei marciapiedi che ad oggi ne rendono difficile la percorrenza per i passeggini e per i disabili. A breve presenteremo i dettagli dei lavori”.