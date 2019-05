Avis di Comiso dona defibrillatore all'Istituto Fiume

L’AVIS di Comiso ha donato un defibrillatore al Liceo Artistico “S. Fiume”. Nell’ Auditorium del Liceo Artistico si è svolta la cerimonia di consegna dell'utilissima attrezzatura. Per l’Avis erano presenti: Lina Vacante, Raffaele Lauretta, Totò Giurato, Vincenzo Stracquadaneo promotore dell’iniziativa, la dott.ssa Iole Trobia medico selezionatore dell’ Avis ed il dott. Alessio Salerno infermiere della sede.

Per il Liceo Artistico erano presenti oltre alla Dirigente Maria Giovanna Lauretta, molti insegnanti e gli alunni delle IV e V classi i quali hanno seguito con interesse e partecipazione le informazioni poste sul ruolo dell’ Avis nella società. Numerosi, fra i maggiorenni presenti, hanno dato la disponibilità ad iscriversi per effettuare i controlli di routine per poter diventare donatori.