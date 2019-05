Accordo a Ragusa tra Avis ed Uici

L’Avis di Ragusa ha donato un defibrillatore alla Sezione Uici di Ragusa, sancita intesa tra le due associazioni. In autunno sarà indetta una giornata Avis Uici all’insegna della donazione e prevenzione, grazie all'accordo tra la sezione cittadina dell’associazione italiana volontari del sangue, rappresentata dal Paolo Roccuzzo, e dall’Unione italiana ciechi ed ipovedenti rappresentata, da Salvatore Albani.

La collaborazione istituzionale prevede anche l’allestimento di un corner informativo Avis nei nuovi locali della struttura ambulatoriale oculistica Uici in fase di realizzazione. Nel corso dell’incontro, l’Avis comunale di Ragusa ha donato alla sezione iblea dell’Uici un defibrillatore cardiaco che è adesso a completa disposizione degli associati nei locali sezionali di via Fucà 2/b a Ragusa. All’appuntamento, tenutosi nella sede Uici, ha fatto seguito la conferenza tenuta da Massimo Trovato, presidente del Gruppo astrofilo Aida di Ragusa e attento divulgatore dell’affascinante materia, che ha intrattenuto i non vedenti e gli ipovedenti iblei presenti, oltre che i numerosi accompagnatori, su un affascinante viaggio attraverso il cosmo che si è concretizzato con la proiezione di foto originali scattate nei cieli siciliani da alcuni astrofili.

Si tratta di foto che raffigurano i vari pianeti del nostro sistema solare, i satelliti, il sole, la luna, le comete. Inoltre, è stato possibile l’ascolto audio di vari corpi celesti grazie ai suggestivi suoni in radiofrequenza che raccontano le varie storie del cosmo. La conferenza si è conclusa con il dibattito concernente l’evoluzione della “Teoria dei buchi neri” alla “Realtà del buco nero” che, proprio di recente, è stato scoperto. Le peculiarità di quest’ultima scoperta sono state divulgate nelle scorse settimane.