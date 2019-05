La lampada di Aladino in scena all'Oratorio Salesiano di Ragusa

Lab-Oratorio teatrale salesiano, sabato e domenica in scena al Don Bosco di Ragusa “La Lampada di Aladino”. Il Lab-Oratorio Teatrale Salesiano, giunto al quinto anno, sempre con la direzione di Salvo Paternò, propone quest’anno un altro grande classico, un vero e proprio “cult”, in concomitanza con l’uscita cinematografica del remake con attori in carne e ossa.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 25 alle 21 e domenica 26 maggio alle 20, al Cine Teatro Don Bosco di Ragusa, in corso Italia. Sulla scena nove allievi del Lab-Oratorio che, in alcuni casi, interpreteranno due personaggi: Giorgio Baglieri, Luca Burgio, Sara Cassarino, Chiara Cascone, Roberta Di Modica, Eliana Distefano, Elena Occhipinti, Emanuele Occhipinti, Ilenia Scribano. La storia ripercorre fedelmente le vicende originali (anche se il mercato di Akraba non ce lo ricordavamo ambientato a… Catania!), con Aladino e Jasmin che tenteranno di portare a compimento la storia d’amore nonostante la cattiveria e la sete di potere di Jafar che tenterà di ostacolarli in tutti i modi.

Solo l’intervento del Genio, scaturito ovviamente dall’immancabile sfregamento della magica lampada, riuscirà con la sua follia e la sua insospettabile bontà ad aiutare i due ragazzi meritevoli di regnare insieme serenamente ad Akraba.Per la realizzazione dello spettacolo le scenografie, quest’anno, sono state affidate a Meno Maceo che ha realizzato anche gli elementi di scena. Trucco e make-up nelle mani di Roberta Di Giorgio. Non mancheranno momenti romantici e divertenti grazie anche alle coreografie studiate da Eliana Distefano. I costumi sono di Rosaria Blandino, fonica e luci affidati a Baglieri Service audio & lights. Regia Salvo Paternò.