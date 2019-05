Legalità: Scuolazoo. community 3,7 mln studenti dice no a mafia/ foto

Anche quest'anno ScuolaZoo, la Community online di studenti piu' grande d'Italia con 3,7 milioni di followers, ha partecipato alla Nave della Legalita' per ricordare il XXVII anniversario delle stragi di Capaci e Via d'Amelio.

Tre rappresentati della community sono salpati con la Nave della Legalita' da Civitavecchia il 22 maggio e sono scesi a Palermo la Mattina del 23, dove ad aspettarli hanno trovato, nella folla, tutti i R.I.S.- Rappresentati d'Istituto ScuolaZoo Siciliani con i quali hanno assistito poi ai momenti piu' istituzionali in Aula Bunker all'Ucciardone. Gli studenti che hanno partecipato, hanno intervistato importanti cariche dello Stato e della scena antimafia italiana: da Cafiero De Raho a Marco Bussetti, Pietro Grasso, Filomena Albano e Nicola Zingaretti.

A tutti hanno posto una domanda: "Secondo l'ultima Relazione Semestrale, la DIA sottolinea come nell'ultimo quinquennio 'non solo ci siano stati casi di mafiosi con eta' compresa tra i 14 e i 18 anni, ma che la fascia tra i 18 e i 40 anni abbia assunto una dimensione considerevole e tale, in alcuni casi, da superare quella della fascia 40-65, di piena maturita' criminale'. Noi di ScuolaZoo siamo il media brand degli studenti delle scuole superiori italiane e usiamo tutti i mezzi in nostro possesso per sensibilizzare i ragazzi al tema antimafia.

La sensibilizzazione non e' abbastanza: quali sono i programmi del Governo per evitare che i giovani adolescenti si avvicinino alla mafia? Come possiamo noi media dei ragazzi aiutare perche' questo non avvenga?". Tutti gli intervistati hanno lanciato messaggi di fiducia e di coraggio, incitando i ragazzi ad essere quel cambiamento per il quale Falcone, Borsellino e tanti altri eroi hanno speso la loro stessa vita. Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha sfilato per parte del corteo proprio al fianco dei R.I.S.-Rappresentati d'Istituto ScuolaZoo della scuole siciliane.

"ScuolaZoo, si impegna 365 giorni l'anno per sensibilizzare milioni di studenti sul tema della Lotta alla Mafia - spiegano i promotori -. Proprio attraverso il progetto R.I.S. e attraverso le Assemblee d'Istituto ScuolaZoo portiamo nelle scuole personalita' come Luigi Leonardi, testimone di giustizia che racconta agli studenti come ha detto no alla Mafia e perche', per quanto spaventoso, sia importante alzare la testa e dire no. Come lui anche Benedetto Zoccola e Marco Ligabue sono entrati nelle scuole con ScuolaZoo per raccontare la loro storia di ribellione a Cosa Nostra. La partecipazione alla nave della Legalita' diventa, cosi', per la community ScuolaZoo e tutti i suoi studenti un momento magico di celebrazione, di riflessione e commemorazione.

Allo stesso tempo i social hanno permesso ai membri della communirt di esserci, da Aosta a Palermo, chi fisicamente e chi virtualmente, ma presente. ScuolaZoo si conferma una community viva, fatta di persone che condividono la stessa voglia di cambiare non solo la scuola, ma l'intero sistema paese", concludono.

