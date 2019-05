Dieta povera di carboidrati per dimagrire 3 kg

La dieta povera di carboidrati può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La dieta senza carboidrati è una dieta ipocalorica che aiuta a perdere peso senza troppi stress ma rinunciando solo ad alcuni alimenti.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta povera di carboidrati in un esempio di menù giornaliero. Colazione: latte con cacao amaro in polvere. Spuntino: 5 mandorle. Pranzo: bistecca di carne con insalata di lattuga, rucola e pomodori condita con olio e limone. Merenda: yogurt magro. Cena: tonno al naturale con una zucchina alla griglia e insalata verde. Vediamo ora quali altri alimenti senza carboidrati possono essere consumati in sostituzione a quelli del menù esempio riportato sopra. Ecco alcuni alimenti senza carboidrati: carni di tutti i tipi, sia bianche che rosse, sia magre che grasse, sia fresche che sotto forma di salumi e insaccati; pesci di tutti i tipi, inclusi frutti di mare e crostacei; alimenti vegetali, soprattutto verdure a foglia verde come la lattuga, la scarola, indivia, le bietole, gli spinaci, il radicchio e tutte le erbe "amare", gli ortaggi come i finocchi, il sedano, le zucchine, le melanzane, uova fresche, funghi freschi e tutti gli oli vegetali (come quello extravergine d'oliva) e il burro e i formaggi stagionati, come il grana e il parmigiano.

Tra la frutta si può scegliere: avocado, fragole, pompelmi, limoni, kiwi, arance, gelsi, lamponi. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di patologie varie come il diabete o la pressione alta.