Dieta dimagrante settimanale semplice per dimagrire

La dieta dimagrante settimanale semplice può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana. La dieta dimagrante settimanale prevede un menù giornaliero di 1200 calorie. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno della settimana.

Lunedì: colazione con un tè o caffè non zuccherati, 3 fette biscottate integrali o 4 biscotti secchi tipo gallette e un un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia non zuccherato. Pranzo: 50 g di pasta integrale al pomodoro con una spruzzata di grana grattugiato, insalata mista di ortaggi crudi e un caffè senza zucchero. Merenda: una tazza di tè o un caffè e una mela. Cena: antipasto di verdura cruda o frutta fresca intera o in macedonia, minestrone o passato di verdura senza pasta o riso, 200 g di pesce cotto ai ferri o al forno e un’ insalata mista.

Martedì: colazione con un tè o caffè non zuccherati, 3 fette biscottate integrali o 4 biscotti secchi tipo gallette e un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di pompelmo non zuccherata. Pranzo: 160 g di ricotta con mezzo panino integrale, un’insalata mista di ortaggi crudi e un caffè non zuccherato. Merenda: una tazza di tè o un caffè e una pera. Cena: antipasto di verdura cruda, un minestrone o passato di verdura senza pasta o riso; cartoccio ai funghi e un’insalata mista. Mercoledì: colazione con un tè o caffè non zuccherati, 3 biscotti integrali e un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro. Spuntino: una spremuta di pompelmo non zuccherato. Pranzo: insalata di fagioli, un’insalata mista di ortaggi crudi e un caffè senza zucchero. Merenda: due ananas o due kiwi. Cena: antipasto di verdura cruda, un minestrone o passato di verdura senza pasta o riso e un’insalata mista.

Giovedì: colazione con un tè o caffè non zuccherati, 3 biscotti integrali. Spuntino: una spremuta di arancia non zuccherata. Pranzo: 50 g di riso integrale con verdure, un’insalata mista di ortaggi crudi; un caffè non zuccherato. Merenda: una pera. Cena: un minestrone o passato di verdura senza pasta o riso; brodetto di pesce e un’ insalata mista. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato, cereali e un tè o caffè non zuccherati. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia non zuccherata. Pranzo: spaghetti alle vongole, un’ insalata mista di ortaggi crudi; un caffè non zuccherato. Merenda: una macedonia senza zucchero. Cena: antipasto di verdura cruda o frutta fresca intera o in macedonia e un minestrone o passato di verdura senza pasta o riso.

Sabato: colazione con un bicchiere di latte, cereali e un tè o caffè senza zucchero. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di pompelmo non zuccherata. Pranzo: 160 g di formaggio light con mezzo panino integrale e un’insalata mista di ortaggi crudi. Merenda: una pera. Cena: minestrone o passato di verdura senza pasta o riso, 50 g di prosciutto crudo o cotto sgrassato e una fetta di pane integrale. Domenica: colazione con un tè o caffè non zuccherati, 3 fette biscottate integrali o 4 biscotti secchi tipo gallette, un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro. Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia non zuccherata. Pranzo: 50 g di riso integrale con verdure, insalata mista e un caffè non zuccherato. Merenda: una tazza di tè o un caffè o una tisana al finocchio. Cena: minestrone o passato di verdura senza pasta o riso, 150 g di fesa di tacchino ai ferri e un’ insalata mista.

Ogni giorno appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di limone e nell’arco della giornata bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie varie come il diabete.