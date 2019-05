Ragusa, completati i lavori Sp 82 Mortilla Serravalle

Completati i lavori nella s.p. 82 Mortilla-Serravalle che consente di raggiungere velocemente dalla s.p. 7 Comiso-Chiaramonte la bretella di collegamento dell’aeroporto di Comiso inaugurata lo scorso 9 ottobre dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

L’intervento finanziato con i fondi ex Insicem per un importo di 600 mila euro ha consentito il miglioramento e il completamento della viabilità di collegamento all’aeroporto di Comiso con la S.S.115. Il tratto di strada in questione, almeno fino a quando non sarà realizzato il lotto n.5 dei collegamenti stradali a supporto dell’aeroporto di Comiso si inserisce nell’itinerario principale di collegamento tra l’aeroporto di Comiso e la S.S.514, subendo un notevole aumento di traffico in conseguenza all’apertura del lotto n.4, dall’aeroporto alla futura rotatoria per la interconnessione con la s.p. n. 7.

L’intervento è stato costituito dall’allargamento della carreggiata da 7,5 a 8.5 metri con corsie di larghezza pari a 3.25 m e banchine laterali di larghezza pari a 1,00 m, al fine di adeguare la piattaforma stradale con caratteristiche idonee al traffico veicolare in transito che da questa nuova arteria si collegano più facilmente alla S.S. 514 Ragusa-Catania.