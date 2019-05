A Milano il Concorso Nazionale Poetico dedicato ad Alda Merini

L'Istituto Comprensivo Statale Via Pareto di Milano conclude la stagione scolastica con la Cerimonia di premiazione del 6° Concorso Nazionale Poetico dedicato ad Alda Merini, una manifestazione alla quale sono state invitate tutte le Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo Grado d'Italia che hanno risposto in modo entusiastico nel ricordo della grande poetessa milanese.

Le premiazioni, si terranno venerdì 7 giugno alle ore 19, nel Chiostro della Certosa di Milano con una serata gratuita aperta a tutti dove studenti, genitori e insegnanti potranno ascoltare le poesie vincitrici ma anche quelle meravigliose di Alda Merini accompagnate al piano, con le canzoni da lei amate, dal Maestro Salvatore Gitto. Il Concorso ha visto in questa edizione la partecipazione per la prima volta di Casa Merini con l'eccezionalità di Diana Battaggia, Consigliera di Casa Merini, come Presidente della Giuria. A rendere davvero imperdibile la serata sarà anche il Concerto della Rete Insieme per la Musica 2020, sessanta giovani elementi di cinque istituti scolastici diretti dal Maestro Igor Della Corte che hanno vinto un bando europeo e che si esibiranno per la prima volta nella Certosa e successivamente in altre località lombarde.

Un matrimonio dunque tra poesia e musica che può solo generare bellezza e amore per la cultura. I vincitori, tre per categoria, arrivano da svariate regioni: Lombardia, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Piemonte, Campania, Veneto ed entreranno nell'Albo d'oro di un Concorso Poetico che è diventato per gli studenti il più importante in Italia. Ma non è finita, perchè è attesa una sorpresa che renderà la serata imperdibile.