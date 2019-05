Ragusa, sequestrati 100 kg di marijuana: arrestati due vittoriesi

Sequestrati 100 kg di marijuana e arrestati due vittoriesi. Nel corso dei servizi svolti per il contrasto dei traffici illeciti operati sul territorio ibleo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno arrestato due cittadini vittoriesi fermati in un casolare abbandonato ubicato al confine tra i comuni di Vittoria e Acate.

In particolare, nella serata di venerdì 23 maggio, militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Ragusa, nell’ambito di mirati servizi di controllo economico del territorio, hanno notato due soggetti all’interno di una autovettura di grossa cilindrata dirigersi in una strada sterrata adiacente a dei campi abbandonati ed in prossimità di alcune serre per poi accostarsi dinnanzi ad un casolare abbandonato. Tale situazione insospettiva i finanzieri i quali procedevano immediatamente al controllo dei documenti e dell’autovettura rinvenendo all’interno un involucro confezionato con cellophane contenente kg.1,100 di sostanza stupefacente tipo marijuana ed abilmente occultato nel vano della ruota di scorta.

Si procedeva pertanto a fare irruzione nel casolare abbandonato del quale i due soggetti detenevano le chiavi di accesso e dopo una accurata perquisizione venivano rinvenuti in un bagno nr. 7 involucri di marijuana per complessivi kg. 96,300, oltre a nr. 2 bilance di precisione, nr. 2 coltelli e materiale vario per confezionamento dello stupefacente. Inoltre, venivano rinvenuti 2 grandi sacchi neri di plastica, contenenti i residui di precedenti involucri aperti probabilmente riferiti a sostanza stupefacente già ceduta. Dopo gli accertamenti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono quindi scattate le manette per i due cittadini vittoriesi, ritenuti responsabili del possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il quantitativo sequestrato, destinato alla piazza vittoriese, se fosse stato immesso in commercio avrebbe consentito illeciti guadagni per oltre mezzo milione di euro. Il risultato di servizio in esame, così come quelli dei mesi scorsi svolti da tutti i Reparti della Provincia, testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle iblee nella lotta ai traffici illeciti sul territorio.