Elezioni europee, indicazioni dalla Prefettura di Ragusa

In vista dello svolgimento delle imminenti consultazioni europee di domenica 26 maggio, la Prefettura di Ragusa richiama l’attenzione sulla necessità che l’elettore, per potere esercitare il diritto di voto, sia in possesso, unitamente ad un documento di riconoscimento, della tessera elettorale.

Al riguardo, gli uffici elettorali comunali, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, in coincidenza delle elezioni, resteranno aperti: nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione, ovvero da venerdì 24 maggio a sabato 25 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00; nel giorno della votazione, domenica 26 maggio 2019, per tutta la durata delle operazioni di votazione. Si invitano, pertanto, gli elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione. Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l’accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio. In Prefettura, come di consueto, sarà allestita la sala stampa al fine di rendere noti i dati relativi all’affluenza alle urne alle ore 12,00, alle ore 19,00 e alla chiusura delle operazioni di votazione nonché le notizie sull’andamento dello scrutinio. I medesimi dati potranno essere visualizzati sul sito della Prefettura.