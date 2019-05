Anche a Ragusa l'iniziativa Ance bloccadegrado

E’ il momento di dire basta all’incuria e all’abbandono in cui versano le nostre Città, le infrastrutture, le Scuole, gli edifici e i gli spazi verdi. Con questo obiettivo prende il via in contemporanea su tutto il territorio nazionale, l’iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado, promossa dall’Ance. Iniziative anche a Ragusa.

“Si tratta di una grande mobilitazione civile che punta a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso comitati civici, associazioni, volontariato – ha spiegato il presidente di ANCE Ragusa, Sebastiano Caggia, - che potranno segnalare e condividere facilmente, in prima persona, le situazioni di disagio e di difficoltà che vivono ogni giorno”. Grazie agli strumenti della mobilitazione, nastri, volantini e cartelli che sono disponibili presso la sede, sita a Ragusa in Viale dei Platani n.34/B, sarà possibile scattare foto, condividere sui social network (hashtag #bloccadegrado) e segnalare al sito www.bloccadegrado.it tutti i casi di degrado e di immobilismo che sono presenti in città. Segnalazioni già fatte in Piazza della stazione, Monumento ai Caduti di Piazza del Popolo e Via Libertà a Ragusa.