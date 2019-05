Manifestazione Freeday for future a Ragusa

I cambiamenti climatici in atto, stanno mettendo a rischio la sopravivvenza dell'ecosistema e il futuro del pianeta Terra; pertanto ci vuole una maggiore presa di coscienza dei problemi ambientali e una maggiore mobilitazione popolare. Il Circolo Legambiente di Ragusa aderisce e partecipa alla Seconda Manifestazione Mondiale per il Clima che si terrà anche a Ragusa oggi, 24 maggio.

Il programma prevede: ritrovo dalle 9.30 al City; alle ore 10.00 ci sarà un corteo degli studenti per le vie del Centro ( via Natalelli, via Roma, Corso Italia ) con arrivo in Piazza Poste , dove ci saranno interventi a microfono aperto. Una delegazione consegnerà al sindaco la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza climatica e ambientale.