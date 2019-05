Pressione alta: dieta e rimedi naturali per abbassarla

Pressione alta, dieta e rimedi per abbassarla. La pressione alta nota anche come ipertensione, è un disturbo molto diffuso in Italia. Tra i sintomi della pressione alta ci sono: mal di testa, capogiri e in qualche caso espistassi ovvero sangue dal naso.

Per tenere sotto controllo i valori della pressione alta oltre ai farmaci che vanno prescritti dal proprio medico di famiglia si può seguire una dieta sana. A tal scopo, i cardiologi americani hanno studiato una dieta specifica per chi abbia la pressione alta, e magari anche un peso eccessivo che naturalmente affatica il cuore. Viene definita dieta DASH (Dietary Approaches ti Stop Hypertension) e il primo punto cardine prevede la riduzione delle dosi di sale (cloruro di sodio) nell'alimentazione fino a non superare i 1500 mg al giorno.

La dieta per abbassare la pressione alta prevede anche altre regole da seguire ovvero: aumentare l'apporto di frutta e verdura nella dieta fino a 5 porzioni al giorno come consigliato dall'OMS, ridurre o eliminare i prodotti conservati in salamoia, e in generale tutto ciò che sia precotto e inscatolato (fagioli, carne, insaccati, pesce, olive eccetera), ridurre le quantità di zuccheri raffinati e grassi saturi e trans, bere tanta acqua, ridurre il consumo di latte e formaggi, consumare yogurt, prediligere alimenti ricchi di potassio, come banane, patate, cioccolato fondente, meloni, pere, insaporire le pietanze con spezie che migliorano la circolazione (come il peperoncino) al posto del sale, preferire le carni bianche rispetto a quelle rosse.

Inoltre è consigliato consumare pesce fresco cucinato in modo leggero e senza sale aggiunto. E’ inoltre consigliato associare alla dieta per abbassare la pressione alta e a questo tipo di alimentazione una buona e regolare attività fisica. Infine come sempre raccomandiamo nelle nostre diete di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire una alimentazione dietetica.