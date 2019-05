Elastix: la cura naturale per le smagliature

Se avete delle smagliature, probabilmente prima o poi vi capiterà di andare alla ricerca di soluzioni che possano aiutarvi ad eliminarle. Queste strane linee che si formano sulla vostra pelle, senza dubbio non sono dannose per la salute, ma non sono neanche belle da guardare. E anche se non se ne andranno mai del tutto, potrebbero svanire nel tempo o con l’aiuto di determinati prodotti e procedure. Ma prima di affrontare questo aspetto, andiamo a vedere perché si formano e di cosa si tratta.

La comparsa delle smagliature si verifica quando il vostro corpo cresce rapidamente per qualsiasi motivo e quindi tende a trasformarsi dalla sua condizione abituale. La pelle è elastica, ma non così tanto e quindi non può allungarsi abbastanza per stare al passo con i vari cambiamenti.

Quando compaiono le smagliature?

Il collagene è una proteina che rende la pelle più elastica. Se la vostra pelle non ne ha abbastanza, sarà molto semplice che appaiano le smagliature. I motivi principali possono essere: Un rapido aumento di peso o una crescita infantile; Gravidanza; Chirurgia implantare al seno; Elevate quantità di steroidi, sia da farmaci steroidi o malattie come la sindrome di Cushing. Le smagliature sono più comuni nelle donne, specialmente durante la gravidanza. Mentre la pancia cresce per fare spazio al bambino, la pelle si allunga. Gli ormoni che aumentano durante la gravidanza possono anche indebolire le fibre della pelle e quindi causare smagliature.

Elastix Smagliature: la soluzione ideale

Trovare una soluzione in tempi abbastanza rapidi può essere ottimale per modificare o quantomeno contrastare questa problematica che comunque affligge un gran numero di persone. Elastix Smagliature potrebbe essere una buona soluzione. Si tratta di un nuovo prodotto totalmente naturale, realizzato da MFO Pharma e pensato proprio per modificare in maniera significativa il progredire di questo problema, con il quale non è sicuramente semplice convivere. Questo prodotto è totalmente Made in Italy e come detto è composto essenzialmente da prodotti naturali che ne garantiscono la qualità e permettono di poter raggiungere determinati risultati, come ad esempio: Aumento in maniera significativa dell’elasticità della pelle; Trattamento d’urto che permette una drastica riduzione delle smagliature, soprattutto nel primo periodo in cui esse compaiono; La pelle già dopo pochissime applicazioni risulta subito più idratata e compatta; Diminuzione rilevante delle smagliature già dopo pochi giorni dall’inizio delle applicazioni.

Elastix Smagliature: da cosa è composto e come utilizzarlo

Il flacone da 200 ml nel quale è contenuta la crema Elastix Smagliature è dotato di un dosatore che vi permetterà di evitare sprechi. Facilmente trasportabile e semplice da utilizzare, può essere facilmente utilizzato da chiunque. Tornando agli elementi con i quali Elastix è realizzato, è bene sottolineare quali sono i principali: Elastina, che ha il compito di agire sulle fibre elastiche della pelle, andando a ricompattarla e rassodarla. Bava di lumaca, sempre più utilizzata nella creazione di prodotti per la salute della pelle, ha una particolare azione esfoliante che va ad eleminare tutte le cellule morte e permette un ottimo assorbimento del prodotto.

Acido ialuronico, che viene prodotto in maniera naturale dal nostro corpo e permette una buona idratazione dei tessuti, supporta la funzione cellulare ed aiuta nel processo di rigenerazione della pelle. Olio di mandorla, aiuta ad idratare la pelle e permette al prodotto di agire in profondità. È utile per elasticizzare la pelle ed evitare la comparsa di nuove smagliature. Per un uso ottimale di Elastix Smagliature e quindi per ottenere un buon risultato è necessario utilizzare in maniera continuativa il prodotto, applicandolo sulle zone interessate dalle smagliature con movimenti circolari fino a completo assorbimento. È consigliabile utilizzare questo prodotto due volte al giorno su pelle pulita e non irritata.