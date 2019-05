Dieta dimagrire velocemente: menù della settimana

La dieta per dimagrire velocemente dura 7 giorni ed è disintossicante. E’ tra le diete dimagranti più seguite soprattutto in primavera in quanto può far dimagrire fino a 2 kg subito. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale.

Il lunedì è la giornata depurativa per eccellenza in quanto bisogna mangiare molta frutta fresca e bere molti succhi di verdura. Infatti oltre ai succhi di frutta e verdura, tutto ciò che potremmo mangiare per il resto della giornata sono frutta e verdura cruda. Tutte le vitamine e i minerali presenti nei vegetali saranno un ottimo beneficio per il nostro corpo. Il martedì si possono mangiare le patate bollite. Un buon modo per servirle è la purea di patate con del latte a bassa percentuale di grassi e del prezzemolo. Le patate contengono molto potassio, un minerale essenziale per il corretto funzionamento del nostro corpo. Mangiando una massiccia quantità di potassio, ricostruiremo le nostre riserve. Per rendere il piatto più appetitoso, possiamo accostarvi verdure crude o cotte a piacere.

Il mercoledì è il giorno del riso. Durante la giornata bisogna mangiare una prozione ogni 2 o 3 ore. Per renderlo più appetitoso si può condire con pomodoro o con verdure. E’ importante bere almeno un litro e mezzo di acqua. Il giovedì è il giorno della frutta. Possiamo mangiare tutta la frutta che desideriamo, bevendo anche tanti succhi di frutta fresca a piacere (non zuccherati). È necessario pianificare in anticipo questa giornata, andando al supermercato e comprando tutta la frutta necessaria e preferita. Durante un pasto, possiamo mangiare della frutta assieme ad alcuni formaggi a basso contenuto di grassi. Il venerdì si può mangiare la pasta integrale condita con verdure e funghi. Si dovrebbe mangiare 5 volte durante il giorno.

Il sabato è il giorno delle verdure. Possiamo mangiare solo verdure, crude o cotte. Vi consiglio di mangiarle crude perché la cottura altera le proprietà delle stesse. Le insalate sono il segreto per superare questa giornata. Per rendere l'insalata più gustosa aggiungete un po' di olio extra-vergine di oliva. La domenica s può mangiare un po' di carne. Carne bollita, ma sempre meglio di niente. Prepariamo un bollito di manzo o pollo con una insalata. Dovremmo evitare di mangiare più di 120-150 grammi di carne in una sola seduta.

Trattandosi di una dieta molto restrittiva è fondamentale chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista, una raccomandazione che facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete o l’ipertensione.