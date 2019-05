Dieta dimagrante: 1200 calorie al giorno per dimagrire in salute

La dieta dimagrante di circa 1200 calorie al giorno può far dimagrire di un chilo in una settimana seguendo una alimentazione che fa bene alla salute e al benessere dell’organismo. E’ tra le diete per dimagrire più seguite.

Ma vediamo cosa si mangia in uno schema di menù giornaliero. Prima della colazione bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Colazione con un bicchiere di latte parzialemente scremato e una manciata di cereali. Pranzo: pasta o riso conditi con olio o pomodoro fresco 50 grammi, 150 gr. di carne magra di manzo, vitello, pollame o una uguale quantità di pesce, cotti alla griglia o al forno, usando modeste quantità di olio extra-vergine di oliva. Contorno: verdure crude o cotte g 150, condite con limone o aceto a piacere. Una razione di piselli, fagioli, lenticchie, prosciutto senza grassi visibili, bresaola può sostituire la carne. Pane una fetta. Frutta fresca o cotta. Merenda: una tisana al finocchio.

Cena: una zuppa di verdura con una fetta di pane tostato oppure 2 uova sode o in camicia (non più di una volta alla settimana) o ancora 150 gr. di pesce ai ferri o al forno oppure g 100 di prosciutto sgrassato, bresaola, tonno senza olio. Verdura e frutta come al pranzo. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista soprattutto se si soffre di varie patologie come diabete o ipertensione.