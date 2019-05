Governo: Di Maio prima c'era più collaborazione con Salvini

"Prima c'era piu' collaborazione con Salvini, ora parliamo ai Consigli dei ministri, tutto e' cambiato dal caso Siri". Lo ha detto il ministro e vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Corriere Live.

"Siamo in una nuova Tangentopoli, e' il momento peggiore per mettere mano all'abuso d'ufficio, noi siamo dalla parte degli onesti", ha aggiunto Di Maio, che e' poi tornato sulla richiesta di impeachment per Mattarella: "I giorni delle consultazioni furono di tensione e passione, con il senno di poi penso che fu una scelta non azzeccata, ma so che dai quei tre giorni nacque questo governo". "Riconosciamo a Mattarella la sua imparzialita' e il lavoro fatto per portare avanti i provvedimenti di questo governo", ha spiegato il vicepremier.

(ITALPRESS)