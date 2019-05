Accordo Poste-Microsoft per trasformazione digitale

Poste Italiane e Microsoft hanno firmato un accordo per promuovere l'innovazione del Gruppo e la competitivita' dell'intero Paese, da un lato accelerando la trasformazione digitale dell'organizzazione e dall'altro attuando iniziative di formazione congiunta in ambito Pmi, pubblica amministrazione e Cybersecurity nell'ambito del progetto Ambizione Italia.

La partnership vedra' il Gruppo Poste Italiane ampliare il fronte di collaborazione con Microsoft a supporto della propria crescita sostenibile in linea con il piano Deliver 2022. Poste Italiane ha infatti gia' avviato un percorso di trasformazione digitale e ora punta a migliorare produttivita' e collaborazione, contribuendo al rinnovamento della rete degli uffici postali e dell'ecosistema di servizi offerti a vantaggio di aziende, cittadini e Pubblica Amministrazione. La partnership con Microsoft ha l'obiettivo di generare un incremento della produttivita', con una riduzione dei tempi di lavoro e il miglioramento dei processi decisionali. Facendo leva sul know-how tecnologico di Microsoft e sul radicamento capillare di Poste Italiane, i due player si impegneranno ad accompagnare le piccole e medie realta' del Paese nel percorso d'innovazione, grazie ad occasioni di formazione sul territorio e alla condivisione di best practice che possano ispirare, da un lato, il diffondersi di una cultura digitale e dall'altro favorire lo sviluppo di progetti nell'ambito dell'e-commerce e del mobile payment.

Altrettanto importante sara' l'impegno congiunto sul fronte Cybersecurity, per promuovere in collaborazione con istituzioni, enti di ricerca e organismi italiani e internazionali un framework in cui le aziende possano operare e crescere in modo sicuro, con maggiore consapevolezza delle priorita' sul fronte sicurezza e privacy.

