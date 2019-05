Gli studenti della Rogasi di Pozzallo ad Agone Festival di Girifalco

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo "G. Rogasi" di Pozzallo, in collaborazione con l'Ass. Movida e il Patrocinio del Comune di Pozzallo, dopo aver superato le selezioni hanno calcato il palcoscenico della settima Edizione dell'Agone Festival – Teatro Scuola dedicata a Dario Fo, con "Le Avventure di Pinocchio" nella nuova Location del Palatenda di Girifalco.

Particolare e spettacolare, caratteristica e vistosa la scenografia ideata dai genitori degli studenti pozzallesi (fra tutti Raimondo Cintoli). Fantasiosi e fantastici i costumi teatrali indossati dai giovani attori, appositamente creati per la scena, curati e realizzati dalle mamme degli studenti (in primo luogo da Rosalba Cicciarella e da Letizia Storniolo). Geniale il sostegno, il supporto per l'organizzazione dei genitori presenti e non (fra cui Maurizio Parisi, Rosaria Pagano, Rinaldo Gianni', Giannella Rendo e Raffaella Di Dio).

Brillante e sfavillante, vivace e umoristica l'interpretazione degli studenti-attori : Fabrizio Solarino (Geppetto), Mattia Karol Scala (Pinocchio), Federico La Fauci (Mastro Ciliegia), Gabriele Cintoli (Maggiordomo) Aurora Giunta (Fatina), Aurora Ruta (Lucciola), Giorgia Agosta (Gatto), Francesca Aiello (Volpe), Giulio Tomasi (Lucignolo), Luca Parisi (Grillo Grande), Nicolò Cacco, (Grillo Piccolo), Simone Scala (Guardia), Alketa Curri (Contadina), Agata Perez (Contadina), Gaia Mineo (Lumachina), Elena Gianni' (Civetta), Martina Fede (Corvo). Due le giurie, una popolare formata dagli studenti di Scuola Media di Girifalco e l'altra di esperti. Il pubblico, attento e pieno di vivacità culturale, ha ininterrottamente applaudito le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo "G. Rogasi" sottolineando il loro gradimento.

Sabato 25 maggio, alle ore 21, si terrà il Gran Galà di premiazione con le opere del maestro orafo Michele Affidato, 29 saranno i premi che vanno dalla Scenografia ai Costumi e tanti altri. Alla fine dello spettacolo di ieri sera il Giornalista Antonio Negro ha consegnato a tutti i ragazzi un Attestato di Partecipazione. Il Direttore Artistico, Antonio Cristofaro, ha consegnato un invito per il Gran Galà di giorno 25 maggio alle Professoresse Rossella Smarrocchio e Sara Vaccaro per la Preside dell'istituto Comprensivo "G. Rogasi" Prof.ssa Grazia Basile e un invito a Patrizia Burrafato e Orazio Di Loro dell'Ass. Movida per il Sindaco di Pozzallo Dott. Roberto Ammatuna.

Dopo la consegna dei 29 Premi, ci sarà un unico Vincitore che parteciperà alla Finale del Festival Nazionale delle Scuole a San Lazzaro di Savena a Bologna.