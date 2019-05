Nasce a Ragusa La Tenda di Gionata

A Ragusa è nato nell’AGEDO il Punto di ascolto della "Tenda di Gionata", che vuol accogliere e accompagnare i cristiani LGBT e i loro genitori e familiari. Scrive Anna Battaglia, Presidente di Agedo Ragusa e volontaria de La Tenda di Gionata, che è “un sogno che si realizza“, così vogliamo “dare visibilità al cammino che si sta attuando all’interno della Chiesa cattolica".

A Ragusa il Punto ascolto vuol essere una tenda accogliente, che protegge dalle intemperie, una tenda che dona ristoro, condivisione, conforto, che non ci fa sentire soli, che ci fa sentire preziosi. Una Tenda che ha trovato ospitalità e accoglienza presso il Centro Sociale dei Gesuiti a Ragusa. "Se vuoi unirti a noi, se hai bisogno di confidarti con altri cristiani con figli LGBT o con altri genitori, se cerchi un sacerdote per sentirti accolto, contattaci, Ti aspettiamo" scrive l'AGEDO. E' possibile inviare una mail a agedoragusa@gmail.com o lasciare un messaggio alla segreteria di AGEDO Ragusa al 329.4924554 per essere richiamato.