Modica, Challenge 2019 dedicato alla storia di Gianni Rando

Domenica 26 maggio lo spettacolo "Challenge 2019" dedicato alla vita dell'hair stylist modicano Gianni Rando. L'evento che vedrà alternarsi sul palco attori, ballerini e modelle, servirà a sostenere la comunità residenziale per disabili "La casa di Toti". Lo spettacolo è ideato ed organizzato dall’hair stylist modicano riconosciuto come uno dei massimi esperti dell’hair style in tutto il sud Italia.

Uno spettacolo che ha come obiettivo quello di conciliare la moda, la danza e lo spettacolo attraverso un racconto romanzato in quattro atti della vita, degli impegni e delle soddisfazioni professionali di Gianni Rando. Dall’infanzia al rapporto con la famiglia, dallo studio alla formazione professionale fino alla realizzazione dei suoi sogni, gli spettatori vedranno alternarsi sul palco attori, ballerini, modelle. Un viaggio intenso ma divertente e spettacolare sulla vita di uno dei professionisti del look più creativi del territorio. Sul palco salirà anche il cantautore Fabio Abate che coinvolgerà il pubblico presente all’ascolto del suo nuovo singolo intitolato “Come le stelle” che anticipa l’omonimo disco in uscita a settembre. Lo spettacolo, previsto per domenica 26 maggio alle ore 20:30 è ad ingresso gratuito e sarà anche un’importante occasione per fare della beneficenza.

Tutti gli ospiti infatti, potranno donare anche una cifra simbolica all’onlus de “La Casa di Toti”, il primo albergo solidale in Sicilia, per ragazzi con diverse disabilità. Uno spettacolo dunque sociale e solidale che vuole essere anche un punto di incontro per tutti quegli amici ed imprenditori che, come l’hair stylist Gianni Rando, negli anni hanno contribuito al successo de “La Casa di Toti”. Appuntamento dunque domenica 26 maggio alle ore 20:30 presso il Teatro Garibaldi di Modica per una serata da trascorrere tra spettacolo e stile, arte ed emozioni, musica e beneficenza.