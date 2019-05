Anche Belinelli allo Sport Digital Marketing Festival

Torna a Riccione l'evento di formazione top in Italia per specializzarsi in Marketing Digitale per lo Sport. Ecco i nomi delle star protagoniste della nuova edizione dello Sport Digital Marketing Festival che si terra' il 12 giugno 2019 a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi: Marco Belinelli,

NBA Champion, Linus, direttore artistico di Radio Deejay e ideatore della Deejay Ten, Maurizia Cacciatori, leggenda del volley italiano e Pierluigi Pardo giornalista Mediaset, conduttore di Tiki Taka!, Frank Vitucci, super coach del basket italiano, Alessandro De Rose, campione di Tuffi High Diving, Riccardo Moraschini, cestista del New Basket Brindisi, Vanessa Villa, campionessa italiana di karate e influencer e Giuseppe De Bellis, direttore SKY Tg24 e direttore editoriale SKY Sport Digital. Un format eccezionale di una singola giornata per incontrare e interagire con grandi nomi dello sport, del giornalismo e del web marketing: in questa "STAR EDITION" ci saranno anche i migliori professionisti italiani del web, Rudy Bandiera, Riccardo Scandellari, Carlotta Silvestrini, Gianmarco Terracciano e Michael Vittori con Roberta Pinna in un focus speciale "Facebook e Instagram Ads sul Campo" disegnato appositamente per atleti e societa' sportive.

Terranno lezioni sulle strategie digitali per aumentare l'engagement, implementare le community, coinvolgere fan e gruppi, migliorare lo storytelling.

