Aeroporti: dal 28 giugno il nuovo volo Catania-Olbia di dat

La compagnia aerea danese DAT dal 28 giugno all'8 settembre colleghera' Catania e Olbia. "Il volo - spiega all'Italpress Luigi Vallero, General Manager Italy - sara' operato ogni venerdi' e domenica e consentira' di raggiungere velocemente le spiagge del Nord della Sardegna, visto che la Costa Smeralda e' a un tiro di schioppo.

Chi tradizionalmente trascorre invece le vacanze in Sardegna potra' decidere, grazie a questo nuovo collegamento, di passare qualche giorno sulla costa catanese". Dopo il Catania-Olbia DAT in futuro potrebbe ancora scommettere sulla Sicilia: "Tutto e' in divenire - afferma Vallero - vogliamo costruire in Sicilia qualcosa che ancora non c'e'. La Regione ha in cantiere dei bandi che potrebbero essere di nostro interesse. L'obiettivo e' quello di attivare in futuro altri collegamenti con il nostro marchio 'Voli di Sicilia'".

(ITALPRESS)