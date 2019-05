Pancia piatta e addominali scolpiti? I consigli di Vitality

I consigli di Vitality per avere una pancia piatta e addominali scolpiti. Sappi ti servono solo due cose: 1) Eliminare il grasso depositato nella zona addominale perchè i tuoi addominali possano essere visibili. 2) Allenare il muscolo degli addominali in maniera efficace e a breve scoprirai cosa devi fare.

Molte persone pensano che esistono esercizi e macchinari che sono in grado di eliminare il grasso direttamente in una determinata zona. Questo mito è duro a morire ed è totalmente infondato! E' duro a morire perchè dietro a questi miti ci sono interessi economici fortissimi di chi vuole farti credere che per avere un addome piatto basta acquistare un semplice attrezzo o eseguire qualche esercizio a casa. E' importante che tu sappia che mentre è possibile lavorare sulla tonificazione e il potenziamento di determinate fasce muscolari (con specifiche attrezzature e macchinari ed esercizi mirati), è invece impossibile pensare di dimagrire solo in determinate aree del corpo. Quindi, gli esercizi per gli addominali, fatti bene, potenzieranno questo gruppo muscolare, ma non avranno nessun effetto diretto sul grasso che li copre.

Nessuna quantità di esercizi per gli addominali, e tanto meno nessun macchinario per quanto costoso esso sia, sarà mai in grado di eliminare il grasso addominale e appiattire la tua pancia. Non meravigliarti quindi se nonostante tutti gli esercizi che fai non riesci ad avere un ventre piatto e un addome scolpito! Devi prima eliminare il grasso che ricopre il tuo addome!!! Ciò detto non significa che gli esercizi sono inutili, anzi, ma la priorità che devi avere è quella di eliminare prima il grasso addominale. Il tuo obiettivo è quello di bruciare più calorie di quante ne assumi fino alla totale eliminazione del grasso in eccesso. E per bruciare il grasso in eccesso il modo più efficace e veloce è quello di accelerare il tuo metabolismo. Come? Aumentando la tua massa muscolare! I muscoli infatti per funzionare hanno bisogno di tantissima energia e quindi comportano un gran dispendio di calorie.

Adesso è arrivato il momento di parlarti degli esercizi più efficaci per avere un addome piatto. Innanzitutto non allenare i tuoi addominali più di 2/3 volte a settimana perchè non è necessario. Non c'è bisogno di fare 100 addominali alla volta. Concentrati piuttosto nel farli lentamente e bene, in modo da contrarre maggiormente i muscoli. Se 20 addominali si sembrano troppo facili da eseguire, prova ad aggiungere del peso per rendere l'esercizio più faticoso. Prova a tenere un peso sul petto, o dietro la testa quando fai gli addominali. Attrezzi per gli addominali? Sono tutti inutili. Quindi se ti dovesse venire in mente di acquistarne uno, il consiglio è quello di lasciar perdere e di risparmiare i soldi e le delusioni dall'acquisto di questi prodotti. Piuttosto se proprio vuoi investire i tuoi soldi per migliorare la tua salute e il tuo aspetto estetico, fallo su qualcosa che ti darà dei risultati sicuri e garantiti, come ad esempio un programma di allenamento mirato associato all’alimentazione.