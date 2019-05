Pasta siciliana al forno: melanzana, pomodoro e mozzarella

La pasta alla siciliana è un tipico piatto della tradizione siciliana. E’ un primo piatto a base di melanzane, pomodoro e mozzarella. Per la preparazione occorrono questi ingredienti: 350 gr di rigatoni, 3 melanzane, 2 mozzarelle, 50 grammi formaggio grattugiato, 600 ml di passata di pomodoro, basilico.

Vediamo ora tutte le fasi della preparazione. Tagliare a quadratini le melanzane e friggerle. In un altro tegame cuocere la passata di pomodoro e aggiungere le foglie di baisilico. Nel frattempo cuoceta i rigatoni che vanno cotti al dente. Poi mettete la pasta in una ciotola e condire con alcuni mestoli di sugo, la metà del parmigiano grattugiato, le mozzarelle tagliate a dadini, le melanzane, qualche foglia di basilico e del pepe. Poi in una teglia da forno, mettere un mestolo di sugo sul fondo, versare la pasta, e ricoprite la pasta alla siciliana con le restanti melanzane, alcuni pezzetti di mozzarella, il sugo e spolverizzare con il restante parmigiano.

Infine infornate nel forno già preriscaldato a 220 gradi per circa 15/20 minuti. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.