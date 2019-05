Progetto Aristoil, medaglia d'oro all'azienda Di Cara di Comiso

Progetto Aristoil. All’azienda Di Cara di Comiso la medaglia d’oro per l’alta presenza di polifenoli nell’olio prodotto. Su 1500 campioni di olio d’oliva analizzati dai laboratori dell’Università di Atene, l’azienda agricola dei fratelli Di Cara è stata premiata perché unica, tra quelle aderenti al Progetto, di cui è partner il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ad ottenere un riconoscimento.

I test effettuati dall’Università di Atene sui campioni di olio dell’azienda Dicara hanno evidenziato, infatti, una presenza di polifenoli pari a 1204 mg per Kg, dato pienamente rientrante nel requisito richiesto per il riconoscimento nella categoria “Oro” (oltre i 1000 mg di polifenoli per Kg). Un risultato di prestigio che conferma la bontà dell’olio d’oliva della provincia di Ragusa, ricco di polifenoli, e quindi estremamente salutistico. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo nella sede del vecchio parlamento di Palermo è a ritirare il premio per l’azienda iblea, c’era uno dei due titolari, Salvatore Di Cara.