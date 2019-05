Studenti di Acate in visita alla Compagnia Carabinieri di Vittoria

Nell'ambito del progetto voluto dall’Arma dei Carabinieri per avvicinare i giovani studenti ai temi della legalità e della civile convivenza, presso la Caserma della Compagnia di Vittoria sono stati in visita gli alunni della 5^ classe dell’Istituto “Cap. Puglisi” di Acate, accolti dal Comandante della Compagnia, Capitano Giancarlo Pallotta e dal Comandante della Stazione di Vittoria, Mar. Magg. Lancia Riccardo.

Si è approfondita, tra le tante curiosità dei ragazzi, l’attività giornaliera dei tanti Carabinieri che tutti loro vedono in azione per le strade della propria città. Nel corso della visita, gli studenti hanno potuto vedere dal vivo e toccare con mano le “gazzelle” dell’ Aliquota Radiomobile, assistendo entusiasti alla spiegazione e alla dimostrazione pratica del funzionamento dei vari strumenti ed equipaggiamenti in dotazione: da quelli necessari al rilevamento degli incidenti stradali, a quelli utilizzati per predisporre i posti di blocco e di controllo, per finire con il sistema “Odino”, il tablet che consente il collegamento diretto con la Centrale Operativa e che i militari di pattuglia utilizzano per identificare le persone.

Agli studenti che hanno avuto modo di visitare i locali della Stazione Carabinieri, le camere di sicurezza, gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile, nonché la Centrale Operativa, sono state illustrate tutte le operazioni compiute dai Carabinieri allorquando procedono a portare in caserma una persona da sottoporre a controllo, mostrando loro l’apparecchiatura per il fotosegnalamento, costituita dallo scanner per la rilevazione delle impronte digitali e dallo SPIS. Infine, i ragazzi hanno avuto modo di conosce Zero, un bellissimo pastore tedesco in servizio presso le Unità Cinofile di Nicolosi e scoprire come il cane viene addestrato e in quale maniera opera nella ricerca di armi, droga o persone scomparse.