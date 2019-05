La giornata della legalità a Pozzallo

Domani, giovedì 23 maggio, in occasione della giornata della legalità e del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, la Consulta Giovanile e l'Amministrazione Comunale di Pozzallo, organizzano un corteo contro le mafie e coinvolgerà le scuole medie e superiori della città marinara.

Il raduno del corteo è previsto presso il Piazzale dei Marinai e si muoverà fino a Piazza Municipio, dove il Prefetto Caruso e gli esponenti dell’Associazione Libera contro le mafie Coordinamento di Ragusa, incontreranno gli studenti per un dibattito sul tema. L'obiettivo è che il 23 maggio non resti solo un giorno di commemorazione ma sia un giorno per dire no alla mafia e affermare la legalità come valore morale. Uno degli aspetti che si vuole sottolineare è l'educazione alla legalità, una cultura che si può apprendere così da permettere il cambiamento; e la scuola ha un ruolo essenziale in questa battaglia contro la mafia.