Euro U.21. Gravina: speriamo coronare sogno, ce lo meritiamo

"Speriamo che l'abbinamento tra calcio e musica possa essere di grande successo e far sfociare questa passione nel coronamento di un sogno che stiamo inseguendo dal 2004". A parlare e' il presidente della Figc Gabriele Gravina, in occasione della presentazione del singolo "Benvenuti in Italy" di Rocco Hunt che sara' la colonna sonora delle prossime partite degli azzurrini agli Europei Under 21 in programma in Italia dal 16 al 30 giugno. Il sogno e' chiaramente la vittoria del torneo.

"L'Italia merita questo successo, merita di dare una risposta ai nostri stupendi tifosi e speriamo che queste bellissime note possano accompagnare la nostra Nazionale di giovani campioni che saranno sicuramente quelli del domani", ha continuato il presidente federale, invitando "tutti a seguire la Nazionale". "Spero che questa canzone, che penso sentiremo molto negli spogliatoi, sia uno stimolo in piu' per regalare una gioia ai nostri tifosi", ha aggiunto il ct Gigi Di Biagio, che confessa di sentire una grande attenzione da parte dei tifosi. "La gente mi ferma per strada chiedendomi se vinceremo quest'Europeo e sento su di noi una pressione da Nazionale maggiore.

Sappiamo dell'enorme difficolta' che avremo, ma anche dell'enorme responsabilita' per le grandissime aspettative nei nostri confronti - chiosa Di Biagio - Ma siamo anche consapevoli di essere una grande squadra e abbiamo l'obbligo di provare a vincere l'Europeo nonostante il blasone delle altre nazionali".

