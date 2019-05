L'accademia delle Belle Arti di Catania in piazza contro l'omofobia

Un corteo di circa cento persone da Via Vanasco, sede dell’Accademia di Belle Arti di Catania, nel giorno contro l’omofobia si è spostato verso piazza Duomo per sensibilizzare e risvegliare le coscienze da ogni tipo di razzismo promuovendo la parità tra le diversità di genere.

Tante le persone che hanno partecipato al flash mob, organizzato da Liliana Nigro, titolare della cattedra di Storia del Costume. Lo spettacolo è stato organizzato con il sostegno tecnico ed artistico della Maison Du Cochon, il gruppo di Burlesque Teatro delle Vanità e la collaborazione degli assistenti Iolanda Manara, Stefania Giuffrida, Veronica Maugeri, Giulia Riga, Roberto Vinciguerra, Lidia Di Mauro e Piero Giuffrida, che si sono uniti per dire no alle tante emarginazioni sociali e sessuali per dare vita ad un flash mob dal titolo “Stelle e strisce- Gran Varietà” ricordando tra paillettes e lustrini i grandi costumisti e stilisti come Luca Sabatelli, Piero Tosi e Milena Canonero.

La manifestazione dal carattere sociale ed umano ha dato il via alla XVIII kermesse di moda teatrale e spettacolo che si svolgerà, come consuetudine, il 28 giugno, ore 21.00, a Villa Pantò. Tema di quest’edizione: “Il gran varietà dall’avanspettacolo ai giorni d’oggi”. Obiettivo del progetto combattere per un futuro migliore al fianco di tutti coloro che credono nel possibile cambiamento. Durante l’evento culturale saranno premiati importanti personaggi dello show business. I nomi a cui verrà assegnato l’ambito riconoscimento saranno resi noti in conferenza stampa qualche giorno prima della cerimonia.