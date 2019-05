Nove casi di epatite colestatica associata ad integratori con curcuma

Casi di epatite colestatica associati a integratori alimentari a base di curcuma. Il ministero della Salute informa che l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato nove casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma e che sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie.

Gli ultimi prodotti segnalati sono: Curcuma complex B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop; Tumercur Sanandrea; MOVART Scharper SpA stabilimento a Nichelino; Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta; Curcuma "Buoni di natura" Colfiorito che si aggiungono ai prodotti già segnalati il 10 e il 16 maggio scorsi: Curcumina Plus 95%, lotto 18L823 NI.VA prodotto da Frama; Curcumina 95% Kline lotto 18M861 NI.VA prodotto da Frama; Curcumina Plus 95% piperina linea@ lotto 2077-LOT 198914 NI.VA prodotto da Frama; Curcumina Plus 95% piperina linea@ 18e590 NI.VA prodotto da Frama. I consumatori sono invitati a titolo precauzionale a sospendere temporamente il consumo di tali prodotti. Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile dei casi di epatite.

L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che gli integratori alimentari a base di curcuma della ditta NI.VA di Destro Franco & Massetto Loretta S.N.C con sede legale in via Padova 56, Vigonza (PD), prodotti dallo stabilimento FRAMA S.R.L. sito in via Panà 56/A, Noventa Padovana (PD); Curcumina Plus 95% lotto di produzione - 18L823 scadenza 10/2021; Curcumina 95% lotto di produzione - 18M861 scadenza 11/2021, sono stati associati a due casi di epatite acuta colestatica che si sono risolti favorevolmente. In attesa delle verifiche da parte delle competenti autorità sanitarie territoriali si raccomanda di non consumare tali lotti.

La ditta ha confermato di aver attivato il ritiro ed il richiamo dei prodotti nel proprio sito web. Il 16 maggio 2019 sono pervenute altre due segnalazioni da parte dell’Istituto Superiore di Sanità che riguardano due ulteriori casi di epatite correlati al consumo di integratori alimentari a base di curcuma sempre della ditta NI.VA di Destro Franco & Massetto Loretta S.N.C., anch'essi prodotti dallo stabilimento FRAMA S.R.L. Curcumina Plus 95% Plus Piperina Line@ & vitamine B1, B2, B6 1000 mg/60 compresse con lotti di produzione 2077-LOT 198914 scadenza 02/2022 e 18e590 scadenza 3/2021. Si raccomanda ai consumatori, anche in caso di acquisti on-line, di non consumare tali lotti.