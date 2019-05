Dieta facile per dimagrire: menù settimanale

La dieta facile per dimagrire prevede un menù settimanale che può far perdere peso velocemente, fino a 2 kg. Si basa su un regime alimentare che prevede a giorni alterni, un menù restrittivo da 900 calorie e negli altri giorni da 1200 calorie.

La dieta facile per dimagrire prevede nei giorni dispari il menù restrittivo da 900 calorie, dove si mangiano per lo più proteine, mentre in quelli pari ovvero più calorici “da 1200 calorie” ammessi anche carboidrati, come pane e pasta. Ma vediamo cosa si mangia. Per i giorni dispari: colazione: 100 ml di latte parzialmente scremato (o 125 g di yogurt magro); 2 fette biscottate.Spuntino: 150 g. di frutta fresca. Condimenti: 2 cucchiaini di olio; mezzo cucchiaino di sale; spezie, aromi, aceto, succo di limone a piacere. Per i giorni pari: colazione: un cappuccino; una brioche vuota (oppure 2 fette biscottate o 30g di biscotti secchi). Spuntino: 125 g. di yogurt magro; una coppetta di frutti di bosco (o altra frutta a scelta). Condimenti: 3 cucchiaini di olio; un cucchiaino di sale; aromi, aceto, succo di limone a piacere.

Lunedì: pranzo con 60 g. di penne al pomodoro; 50 g. di bresaola; radicchio; 30 g. di pane. Cena: caprese con 80 g. di mozzarella e 200 g. di pomodori; 70 g. di pane. Martedì: pranzo con un risotto agli asparagi preparato con 70 g. di riso, 150 g. di asparagi, un cucchiaino d’olio e uno di parmigiano; 120 g. di manzo ai ferri; carote; 30 g. di pane; 100 g. di frutta. Cena: frittata preparata con 2 uova; insalata; 70 g. di pane; 100 g. di frutta. Mercoledì: sformato di patate preparato con 250 g. di patate lesse, 40 g. di mozzarella, 30 g. di prosciutto cotto a dadini, melanzane alla griglia. Cena: 180 g. di filetti di orata cotti in padella con 7-8 pomodorini; un cucchiaio di capperi, olio, sale e timo; verdure al vapore; 100 g. di pane.

Giovedì: pranzo con 70 g. di trenette al pesto; 120 g. di scaloppine di vitello cotte con vino bianco e aromi; zucchine passate in padella con olio, cipolla, sale; 30 g. di pane; 100 g. di frutta. Cena: 80 g. di prosciutto crudo sgrassato; 50 g. di mozzarella; melanzane grigliate; 70 g. di pane; 100 g. di frutta. Venerdì: pranzo: 60g di riso lessato e condito con 200g di zucchine lesse; 120g di tonno al naturale; pomodori; 30g di pane. Cena: 60 g. di scamorza alla piastra; verdure lesse; 70 g. di pane. Venerdì: pranzo con: 120g di petto di pollo grigliato e aromatizzato con origano e timo; insalata; 50g di pane; 100g di frutta. Cena: una pizza margherita; una coppetta di macedonia di frutta di stagione al naturale.

Sabato: pranzo con insalata di riso preparata con 60g di riso, 30g di mozzarella,30g di prosciutto cotto a dadini, 2 cucchiai di sottaceti; verdure crude; 30g di pane. Cena: 120g di carpaccio di manzo e rucola; pomodori; 70 g di pane. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomanidamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.