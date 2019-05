Pasta melanzana e gamberetti: ricetta siciliana

La pasta con melanzana e gamberetti è facile da preparare. La ricetta tipica della tradizione siciliana non prevede passaggi difficili. Ma vediamo quali ingredienti occorrono: due melanzane, 500 grammi di gamberetti, aglio, vino bianco e prezzemolo.

Ora vediamo la preparazione. Tagliare la melanzana in piccoli quadratini e metterli a bagno in un tegame con acqua e una manciata di sale. Lasciare riposare qualche minuto. Nel frattempo versate un po’ di olio extravergine di olica in una padella e aggiungete uno spicchio di aglio. Poi asciugate le melanza e versatele nella padella. lasciate cuocere mescolando ogni tanto la melanzana fino a quando non si sarà ingiallita. Poi aggiungete i gamberetti sgusciati e versate mezzo bicchiere di vino bianco lasciando evaporare per qualche minuto.

Nel frattempo cuocete la pasta e quando è cotta versatela nella padella con la melanzana e i gamberetti facendo cuocere il tutto insieme per qualche minuto. Poi versate nei piatti ed aggiungete il prezzemolo tritato e un filo d'olio. La pasta con melanzana e gamberetti è un piatto tipico della cucina Mediterranea. Se siete a dieta potete mangiare comunque la pasta con melanzana e gamberetti purchè sia integrale.