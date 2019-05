Acri: si chiude era Guzzetti, Francesco Profumo nuovo presidente

L'Assemblea di Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa riunita oggi, all'unanimita' ha eletto presidente Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, e il nuovo Consiglio per il triennio 2019-2021.

Il Consiglio, con il coinvolgimento delle Consulte territoriali di Fondazioni, individuera' nella prossima seduta, attesa per la prima meta' del mese di giugno, i membri del Comitato esecutivo e i vicepresidenti dell'Associazione. "Sono molto orgoglioso dell'incarico affidatomi e ringrazio Acri per la fiducia - ha detto Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo -. Un ringraziamento speciale va al Presidente Giuseppe Guzzetti che con la sua guida lungimirante e sapiente ha diretto l'Associazione in questo percorso di crescita e consolidamento nel corso degli ultimi 20 anni.

Sono convinto che quell'architrave su cui si e' poggiato questo percorso virtuoso di sviluppo, sia estremamente solido e di grande visione e possa quindi continuare a sostenere il cammino che ci attende".

