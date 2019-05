Cura del disagio sociale: corso a Modica

“Prevenzione e cura del disagio sociale” corso di aggiornamento della Scuola “F. Stagno D’Alcontres” a Modica su “Nuove forme, nuovi strumenti e interventi possibili per la prevenzione e la cura”. Il corso è organizzato dalla Scuola con il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi culturali dell’Università degli Studi di Messina, il Forum del Terzo Settore Sicilia.

Il corso è con il patrocinio del Comune di Modica e dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia ed è finanziato dalla Regione Siciliana ed è gratuito per i partecipanti. Il corso mira a offrire ai partecipanti un approfondimento delle conoscenze e delle competenze per analizzare il fenomeno del disagio sociale in tutte le sue manifestazioni e programmare, realizzare e valutare interventi di prevenzione e contrasto, attraverso un’azione professionale, efficace ed efficiente in un’ottica di lavoro multidisciplinare e di rete.

Il corso di aggiornamento di 80 ore, in cui si alterneranno lezioni frontali, testimonianze e lavori di gruppo, è aperto agli operatori del comparto socio-assistenziale sia pubblico che privato, e giovani laureati nelle più diverse discipline umanistiche e sociali. Le lezioni saranno tenute da esperti particolarmente competenti in materia e da docenti dell’Università di Messina e. E’ possibile inoltrare la domanda di partecipazione, reperibile insieme col bando sul sito www.unimodica.it, entro il 27 Maggio 2019.