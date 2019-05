Rifiuti a mare, nel dossier nazionale anche i dati di Sampieri

Per il secondo anno consecutivo la spiaggia di Sampieri rientra nel dossier sui rifiuti spiaggiati pubblicato a livello nazionale da Legambiente. Il marine litter è un problema che riguarda gli oceani ma anche il mar Mediterraneo, come testimonia il monitoraggio realizzato dagli studenti di Scicli, dichiara Alessia Gambuzza, presidente del circolo Legambiente Kiafura di Scicli.

Le spiagge iblee devono essere salvaguardate con le campagne informative per i cittadini, con le multe per chi abbandona i rifiuti o li conferisce scorrettamente in modo consapevole (da tale comportamento deriva l’80% dei rifiuti che finiscono in mare), con la corretta gestione dei rifiuti sulla terraferma. Sta arrivando l’estate 2019 e ci auguriamo che a Scicli lo scenario di fronte agli occhi dei turisti sia diverso da quello dello scorso anno. Per farlo il Comune implementi una efficace raccolta differenziata su tutto il territorio, comprese le frazioni a mare, e approvi subito la delibera di cui sentiamo parlare da mesi per vietare una volta per tutte la vendita e l’uso della plastica usa e getta negli esercizi commerciali, nei supermercati, negli stabilimenti e nei locali al mare come fatto da diversi comuni siciliani. La stagione estiva in via di apertura a Scicli deve essere caratterizzata dalla rivoluzione plastic free».