Modica, al via i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Silla

Sono iniziati questa mattina i lavori per la sistemazione ed il ripristino dei marciapiedi in Via Silla, Via Fabrizio e vie limitrofe a Modica. La pavimentazione, per lunghi tratti, era stata divelta dalle radici dei pini che per tanti anni hanno devastato la zona.

“Con questi lavori – commenta il Sindaco oggi presente – andiamo a completare quel ciclo di interventi pensati per riqualificare la vasta zona di Via Silla e Via Fabrizio all’indomani dell’incontro avuto con i residenti. Abbiamo estirpato gli alberi, causa di ingenti danni tra cui quelli che ci hanno costretto a chiudere uno dei due plessi della Giovanni XXIII. Abbiamo realizzato gli attraversamenti pedonali rialzati per evitare tragici episodi che purtroppo si sono registrati negli anni. Ed ora il rifacimento dei marciapiedi, molti dei quali impercorribili, a causa dello stato in cui si trovavano, soprattutto per disabili e famiglie con bambini.

Il prossimo passo sarà la riapertura della villetta comunale di Via Silla per la quale è in itinere un interessante progetto finalizzato a riqualificare l’area restituendola ai cittadini”.