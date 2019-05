Tiro con l'arco: prima la Coppa del Mondo Antalya per azzurri

Prima la Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), poi il Mondiali di 's-Hertogenbosh (Ned). Inizia il periodo piu' intenso della stagione e gli azzurri sono pronti a scendere sulla linea di tiro per sfidare il meglio dell'arco mondiale.

La Nazionale e' atterrata ad Antalya, in Turchia, dove da domani, con le frecce di qualifica, scatta la terza tappa di Coppa del Mondo. Dopo il buon esordio di Medellin (Col) l'Italia punta ai podi ma soprattutto testa la sua condizione in vista dei Campionati Mondiali che si terranno dal 10 al 16 giugno a 's-Hertogenbosh. L'appuntamento olandese e' doppiamente importante perche' oltre ai titoli iridati assegna anche i primi pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

