Tennis: Internazionali. trionfa Nadal, Djokovic ko in finale

Al Foro Italico di Roma e' stato incoronato Re Rafael Nadal. Lo spagnolo ha vinto oggi la finale degli Internazionali Bnl d'Italia, Masters 1000 Atp, battendo Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 4-6 6-1. E' il nono successo di Nadal sulla terra rossa della capitale.

La volee affannata di Nole sul match point e' la fotografia della partita. A Djokovic, che ha giocato cinque ore e mezza (fra quarti e semifinale) per arrivare in finale agli Internazionali d'Italia, infatti, non sono rimaste sufficienti energie per reggere a una terza maratona. Cosi', dopo due ore e 25 minuti, si sono alzate le bandiere spagnole per Nadal. L'iberico ha vinto 25 punti in piu' negli scambi sopra i cinque colpi. Poi ha fatto otto vincenti in piu' di dritto, costringendo il serbo a due errori forzati in piu' e al doppio degli errori gratuiti. Grazie a questi numeri Nadal ha conquistato il 34° Masters 1000 della carriera, su 50 finali disputate. Appuntamento per una nuova sfida fra i primi due del mondo al Roland Garros (Djokovic saldamente primo, lo spagnolo secondo).

Karolina Pliskova, invece, la nuova regina di Roma. E' la prima tennista ceca 41 anni dopo Regina Marsikova a trionfare al Foro Italico. Nella finale odierna ha battuto per 6-3 6-4, in un'ora e 25 minuti di gioco, la britannica Johanna Konta. Per la Pliskova e' il 13esimo titolo in carriera, su 25 finali disputate: grazie a questo successo da domani risalira' al gradino numero 2 del ranking mondiale.

