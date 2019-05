Motomondiale: Gp Francia. dominio Marquez, doppio podio per la Ducati

Marc Marquez domina e per il resto del gruppo c'e' poco da fare. Al Gran Premio di Francia e' ancora una volta il pilota spagnolo della Honda ad aggiudicarsi la gara centrando cosi' la terza vittoria in stagione, seconda di fila dopo il successo a Jerez de la Frontera (per altro vittoria numero 300 per il team nipponico).

E proprio come in Spagna, anche a Le Mans il campione del mondo ha preso il largo sulla concorrenza lasciando la polvere agli avversari. Ma la Ducati puo' esultare per la prima doppietta stagionale sul podio: infatti dietro a Marquez c'e' Andrea Dovizioso in seconda posizione davanti al compagno di squadra Danilo Petrucci mentre Valentino Rossi si accontenta del quinto posto con un pizzico di fatica in sella alla sua Yamaha. Anche in Moto 2 c'e' un Marquez che esulta ed e' Alex, fratello del leader del campionato: lo spagnolo torna alla vittoria dopo quasi due anni dall'ultima volta davanti ai connazionali Navarro e Fernandez.

Da segnalare, invece, una brutta caduta per l'italiano Baldassarri nell'incidente con Pasini. In Moto 3 prima vittoria per il team Petronas con McPhee davanti all'italiano Dalla Porta, terzo gradino del podio per Canet.

(ITALPRESS)