Come perdere peso velocemente: dieta al limone per dimagrire

Come perdere peso velocemente. Ecco la dieta del dieta del limone che aiuta a dimagrire fino a 2 kg in una settimana e a drenare i liquidi in eccesso. E’ tra le diete più semplici da seguire per perdere peso.

Il segreto su come dimagrire senza troppi stress consiste nell’uso del limone ogni giorno nelle varie pietanze e nel bere almeno due litri di acqua al giorno. La dieta del limone è una dieta d’urto. Ma vediamo cosa si mangia e come funziona. Appena svegli al mattino bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Nei primi tre giorni occorre seguire una dieta detox mentre nei restanti giorni a paranzo e cena si può mangiare a scelta tra pesce, carne bianca, verdure, legumi, frutta, soprattutto i frutti rossi e frutta secca, in particolare le mandorle o noci (due al massimo) ottime come spuntino.

Trascorso questo breve periodo è importante rivolgersi al nutrizionista per seguire un'alimentazione bilanciata che non faccia riprendere i chili persi. Il limone è ricco di proprietà terapeutiche del limone. Il limone è un ottimo antisettico e battericida oltre ad essere un valido aiuto per chi ha poche difese immunitarie in quanto è in grado di “aumentare” la produzione dei globuli bianchi. E’ noto anche per le proprietà rinfrescanti, disintossicanti, e calmanti. È anche ottimo contro i dolori reumatici e funge bene da “scudo”, contro la pressione alta.

È particolarmente indicato anche per coloro che soffrono di anemia ed è un buon stimolatore gastro-epatico-pancreatico. Anche per quanto riguarda il trattamento del diabete, questo frutto si è dimostrato un ottimo deterrente. Alcuni recenti studi americani hanno evidenziato che il limone, se assunto regolarmente e nelle dosi giuste, potrebbe svolgere anche un'azione preventiva contro il tumore dell'intestino, dello stomaco e del pancreas. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se3 si soffre di patologie come il diabete.