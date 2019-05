Italia-Cina, siglati a Tor Vergata due accordi per dottorati ricerca

Yufang Shi, nella sua doppia veste di direttore dell'Istituto per la Medicina Traslazionale dell'Università di Soochow (nonche' vicepresidente del First Affiliated Hospital della stessa universita'), e di presidente dell'Istituto no profit Wuxi Sinotide New Drug Discovery, ha sottoscritto nella

mattinata di oggi a Roma due accordi con il centro di ricerca Tor Vergata Oncoscience (TOR) dell'Ateneo capitolino. Obiettivo: favorire la mobilita' degli studenti di Dottorato di ricerca fra le due universita' e condividere expertise e attivita' di ricerca e laboratoriali. Entra cosi' nel vivo la prima fase di un accordo di collaborazione che si inserisce nell'alveo delle attivita' di respiro internazionale portate avanti negli ultimi anni, e con impulso sempre maggiore, dall'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata", e che consolida il rapporto con l'Universita' di Soochow, con cui gia' in passato si sono realizzati fruttuosi accordi di tipo didattico e scientifico. Gia' in precedenza, alcuni studenti cinesi erano stati ammessi al programma di dottorato in "Biochimica e Biologia Molecolare" del dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Universita' di "Tor Vergata", stipulando delle convenzioni di co-tutela.

La prima fase dell'accordo, della durata di tre anni rinnovabili, prevede programmi di mobilita' per gli studenti per lo studio e la ricerca e per l'avvio di cooperazioni scientifiche da svolgersi nei laboratori dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" oppure presso l'Istituto di "Medicina Traslazionale", Universita' di Soochow, Cina.

