Turismo sostenibile, formazione in provincia di Ragusa

Dal 21 al 28 maggio, al via in provincia di Ragusa il percorso di formazione gratuito destinato ad aziende turistiche, strutture ricettive, operatori turistici e associazioni di promozione territoriale, organizzato da Svi.Med. Onlus e dal comitato di gestione del marchio ConsumelessMed, nell’ambito del progetto Consumeless.

Il comitato di gestione del marchio, formato dai dodici Comuni della provincia di Ragusa, dalla Regione Sicilia, da Svi.Med.onlus, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia: CT-RG-SR, dalla CNA di Ragusa, dal Centro Commerciale Naturale “Antica Ibla” e dall’Albergo diffuso di Scicli, dà il via a questi quattro appuntamenti in altrettanti comuni della provincia iblea (Scicli il 21 maggio, Monterosso Almo il 22 maggio, Comiso il 23 maggio e Ragusa il 28 maggio) per accrescere le competenze professionali, conoscere nuovi strumenti, nuove opportunità e nuovi target al fine di mettere in atto strategie per migliorare, differenziare e destagionalizzare l'offerta e così creare una destinazione turistica ospitale e sostenibile.

Il 21 maggio, prima tappa del progetto a Scicli, presso Casa Imbastita, si parlerà di "Strategie di branding e vendita diretta delle strutture ricettive", "Come creare una strategia digitale in 7 passi per la tua struttura ricettiva" e "Cultura, identità e sostenibilità aziendale. Villa Pirandello, il primo story-hotel" (ore 15.00 – 19.00). A Monterosso Almo, alla Tenuta Rizzarello, il 22 maggio si tratterà invece di "Design e promocommercializzazione delle esperienze", "Esperienze: strategie e metodi per renderle produttive" e di processi "Dal Turismo Esperienziale al Turismo Trasformazionale: Case History Il Racconto della Workation per Aspiranti Nomadi Digitali e TravelStoryteller" (ore 15.00 – 19.00).

Terzo appuntamento il 23 maggio, a Comiso, presso Il Filo di Paglia, dove si svolgerà il "Laboratorio: come creare una destinazione turistica" e si parlerà di "Genius loci e marketing del territorio: come farli camminare insieme" (a cura di Roberta Caruso - Home4Creativity), "Nuovi Target per l'Industria del Turismo: Remote Worker e Nomadi Digitali Numeri, Opportunità e Case History " e "Le guide turistiche, strumenti per raccontare il territorio" (a cura di Stefano Raso - Viatoribus) (ore 15.00 – 19.00). Infine il 28 maggio, a Palazzo Arezzo, a Ragusa, si terrà un dibattito tra i membri del comitato di gestione del marchio consumelessMed: il prof. Vincenzo Asero dell’Università di Catania, il prof. Santo Burgio dell’ Università di Catania e gli esperti che hanno sviluppato il percorso formativo, Francesco Biacca (CEO di Evermind), Luca Caputo (Destination Manager), Alberto Mattei (fondatore del progetto nomadi digitali in Italia) (ore 9.30-12.30). Gli appuntamenti sono gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione: informazioni al numero 3891877681.