Serie A. Roma bloccata al Mapei, col Sassuolo è 0-0

La Roma frena al Mapei Stadium e non riesce a mettere pressione ad Atalanta e Milan. I giallorossi non vanno oltre lo 0-0 con il Sassuolo, salvato per due volte dal palo ma sempre ben messo in campo e organizzato nonostante la salvezza raggiunta da diverse giornate.

Gli uomini di Ranieri allungano la striscia di risultati utili a otto partite di fila ma rischiano di veder definitivamente compromessa la rincorsa Champions, a -2 dalla Dea impegnata domenica allo Stadium contro la Juventus e adesso costretti a guardarsi le spalle dal Torino in piena corsa per l'Europa League.

